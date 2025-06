Per Fabio Tuveri e il suo ristorante Su Talleri – un autentico angolo di Sardegna nel cuore di Barcellona – arriva un importante riconoscimento per la qualità e l’impegno del lavoro svolto: il Premio Fregula d’Oro, assegnato per l’eccellenza nella promozione della cucina sarda.

Un impegno concreto, quello di Tuveri, nel mantenere vive le tradizioni culinarie dell’isola, offrendo piatti autentici e di alta qualità con ingredienti che arrivano direttamente dalla Sardegna: «Tanti sforzi che vengono ripagati anche con queste iniziative, che riconoscono il duro lavoro», dice il 42enne pabillonese.

Dopo aver lavorato nella ristorazione in Italia, Tuveri – giunto a Barcellona – ha vissuto inizialmente in un ostello per risparmiare, riuscendo, con tanti sacrifici ad aprire un locale tutto suo: questo riconoscimento evidenzia non solo la qualità del suo lavoro, ma anche l’importanza di preservare e diffondere le tradizioni sarde oltre i confini regionali.

A consegnare il premio è stato il giornalista Giorgio Ariu di "Sardegnatavola": «Un premio, un format esclusivo della rivista, per la laboriosità, per una storia che inizia da lontano, fatta di sacrifici, ambizioni e tenacia, dedicato a chi è riuscito ad affermarsi a Barcellona, come tanti sardi hanno fatto». La fregula, appunto, simbolo della tradizione gastronomica sarda, rappresenta al meglio lo spirito operoso del popolo isolano: dal lavoro nei campi, alle spighe, al raccolto: «Con questi granelli di pasta, che richiedono pazienza per essere formati, si racconta una storia che è anche la storia de "Su Talleri". Questo premio è al merito», conclude Ariu.

