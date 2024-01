Tappa anche in Sardegna per “Visioni Sarde”, la rassegna che porta i cortometraggi dei registi isolani in giro per il mondo.

Una serata di proiezioni si è svolta a Sassari, all’Accademia di Belle Arti Mari Sironi. L’evento, organizzato da Fabiana Miccio, studentessa del Biennio specialistico di Cinematografia Documentaria, si è svolto nell’aula magna.

Erano presenti, fra gli altri, il regista Antonello Deidda insieme all’attore Piero Marcialis, il regista Sergio Falchi e l’attrice Teodora Puggioni, Paolo Vallati, Carla Orrù, Carlo Sechi e Fabiana Miccio.

La regista Giorgia Puliga si è collegata in diretta e il regista Andrea Deidda ha inviato un videomessaggio per i presenti.

Una parte del pubblico (foto Piero Marcialis)

«È stato un onore aver potuto organizzare questa serata e avere avuto la possibilità di osservare il talento di questi registi emergenti - ha dichiarato Fabiana Miccio - Per tutti i presenti è stata una conferma di quanto sia elevata la qualità del cinema in Sardegna. È stato bello, inoltre, far vedere i cortometraggi di “Visioni Sarde” in Accademia, perché qui ci sono ragazze e ragazzi che come me studiano cinema (al Triennio di Cinema e Audiovisivi e al Biennio di Cinematografia Documentaria) e hanno un desiderio continuo di imparare e soprattutto di vedere sempre di più produzioni “Made in Sardinia"».

Lo scorso fine settimana, inoltre, la rassegna è stata ospite, con i primi appuntamenti, del ciclo di proiezioni programmate dal Cineclub dell’Istituto Italiano di Cultura di Algeri.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata