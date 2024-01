Decima edizione per la rassegna itinerante “Visioni Sarde nel mondo” che farà tappa in molte città all’estero, nella penisola e in Sardegna.

In programma ci sono già il 25 gennaio Istanbul e il 27 Algeri e Borore.

Nelle prossime settimane i cortometraggi verranno proiettati a Il Cairo, Oslo, Lugano e Amburgo; Roma, Milano, La Spezia, Ostia, Biella, Genova, Fiorano Modenese, Vercelli, Livorno, Udine, Bologna, Rivoli, Gorizia, Bollengo, Belluno, Parma, Rovereto, Bareggio, Mestre, Portoferraio, Trieste, Alessandria, Civitavecchia, Vercelli e Prato; Sassari, Sedilo, Luogosanto, Villa Verde e Luras.

Il progetto, nato per volontà della Cineteca di Bologna, gode del contributo di Sardegna Film Commission, del lavoro distributivo curato dal circolo sardo "Antonio Gramsci" di Torino e dell'Associazione "Visioni da Ichnussa" di Bologna.

Obiettivo, anche per questo 2024, è quello di raccontare la Sardegna attraverso il cinema e di far conoscere i suoi giovani registi fuori dall’Isola utilizzando la rete fornita da Società Dante Alighieri, Istituti Culturali all’estero, Comites e Circoli sardi disseminati nei vari continenti.

Nove i titoli: "Dalia" di Joe Juanne Piras; "Giù cun Giuali" di Michela Anedda; "Incappucciati, Foschi" di Nicola Camoglio; "Quello che è mio" di Gianni Cesaraccio; "La punizione del prete" di Francesco Tomba, Chiara Tesser; "Ranas" di Daniele Arca; "Spiaggia libera" di Ludovica Zedda; "Ti aspetto qui" di Gabriele Brundu; "Tilipirche" di Francesco Piras.

