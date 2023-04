Cucinare con gli insetti? Non è una novità per Giovanna Cadoni, allevatrice sarda doc che vive in provincia di Bologna e che da anni conosce molto bene questo mondo.

È lei l’ospite della prima puntata de “I Sardi nel Mondo”, la rubrica mensile in onda in diretta Facebook sulla pagina de L’Unione Sarda.

Con Giovanna parliamo degli insetti come ingredienti e di molte curiosità su uno degli argomenti più discussi del momento.

Spaghetti, insalate e dolci a base di grilli, camole del miele e tarme. Volete scoprire le sue specialità? Ecco l’intervista.

