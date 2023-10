È tutto pronto in Svizzera per il congresso della Federazione dei circoli sardi (presieduta da Antonio Mura), in programma dal 13 al 15 ottobre a Lugano.

Chiamate a raccolta sono le cinque associazioni: “Forza Paris” di Sarnen, “Efisio Racis” di Zurigo, “Nuraghe” di Losanna, “Coghinas” di Bodio, e “Associazione Regionale Sarda” di Ginevra.

Fra i temi che verranno trattati, spiega Nando Ceruso, addetto stampa della Federazione – ci saranno «i rapporti politici e relazionali che in futuro dovranno caratterizzare le relazioni tra Governo regionale e l’associazionismo sardo nel mondo; le politiche sociali ed economiche che la Sardegna dovrebbe mettere in atto per consolidare e tutelare l’enorme patrimonio che rappresenta la risorsa emigrazione nel quadro politico, economico e sociale dell’Isola».

Ma non solo, focus anche sulla politica dei trasporti «da e per la Sardegna, quindi l’estensione territoriale che risulta iniqua ed è tuttora negata ai figli degli emigrati nati e cresciuti fuori dai confini regionali, pur essendo rimasti sempre legati alla loro terra d’origine dove sono regolarmente registrati nella lista degli “Italiani Residenti all’Estero” (AIRE) nei vari Comuni».

Infine, conclude Ceruso, «non saranno tralasciati i temi connessi alla moltitudine di giovani sardi (laureati e qualificati) che continuano a lasciare la Sardegna per mancanza di prospettive, alla fiscalità che discrimina gli emigrati in materia di tassazione dei loro beni, vedasi annullamento No tax area, tasse IMU -TARI per la casa».

