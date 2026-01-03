Cagliari, tamponamento a catena sulla strada dell’inceneritore: lunghe code sino all’aeroportoTre auto coinvolte. Sul posto polizia Locale, 118 e vigili del fuoco
Ennesimo incidente sulla 131 dir in direzione Cagliari.
La strada dell’inceneritore è stata nuovamente teatro di un incidente nella serata di oggi, all’altezza dell’immissione dalla 554, con un tamponamento a catena che ha coinvolto tre veicoli.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, la Polizia Locale e i vigili del fuoco. A causa dello schianto si sono formate lunghe code, con numerosi automobilisti rimasti bloccati e pesanti ripercussioni sulla viabilità, andata in forte congestione sino alla zona dell’aeroporto di Elmas.
(Unioneonline/v.f.)