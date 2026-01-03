Il più giovane della Sardegna e l'ultimo a essere stato istituito, il Comune di Padru, oggi, compie trent'anni. A festeggiare l'autonomia del paese gallurese, stamattina, il primo cittadino in carica, Antonello Idini, e il primo sindaco, Antonio Satta che lo ha guidato per vent'anni. Nato ufficialmente il 3 gennaio del 1996 con la legge regionale numero 1, il comune di Padru ha raggiunto l'indipendenza, dopo anni di mobilitazioni e un referendum popolare promosso da una folta rappresentanza di cittadini che ha sancito il distacco da Buddusò. “Sono orgoglioso di essere sindaco di Padru in questo significativo momento storico”, ha detto Idini, riconoscendo al suo predecessore tutti i meriti per aver scritto la storia del paese. L'incontro di oggi dà il via alle cerimonie sia istituzionali sia culturali: l'idea è quella di valorizzare il percorso compiuto in trent'anni e le manifestazioni storiche del Comune, dalla giornata della memoria a un'edizione speciale della Biennale internazionale di pittura.

