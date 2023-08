Arrivano a sorpresa altri due premi per il cortometraggio horror “L'isola dei resuscitati morti” firmato da Domenico Montixi. Ed è una doppietta gradita perché il “B Beside the seaside” è un festival dedicato proprio al cinema detto di serie B (pochi mezzi, tantissime idee) omaggiato con affetto dal regista sassarese. Il festival internazionale è stato ospitato questo fine settimana in Inghilterra, nel Southport Bijou Cinema in Merseyside.

“L'isola dei resuscitati morti” ha vinto sia come miglior corto, sia nella sezione “Best Scream” in pratica il miglior urlo per la scena che vede coinvolte le attrici Simona Puttolu e Mary Jane Mannu.

E non è finita qui, perché il corto di Montixi, co-prodotto dalla Cineploit di Alex Wank, è stato selezionato per la sezione Brigadoon del SITGES Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, uno dei festival più importanti del mondo e in assoluto il più importante per quanto riguarda il cinema fantastico. “L'isola dei resuscitati morti” è in concorso per il Paul Naschy Award e per il Méliès d'Argent.

