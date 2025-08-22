Mondiali per trapiantati: medaglia di bronzo per Enrico PitzalisOttimo terzo posto nel tennis per l’atleta di Settimo San Pietro
Una medaglia di bronzo per Enrico Pitzalis di Settimo San Pietro ai campionati mondiali per trapiantati in corso di svolgimento in Germania. Pitzalis ha conquistato il terzo posto nel tennis singolare a Bresda dove è impegnato anche un altro atleta trapiantato di Settimo San Pietro, Paolo Perra.
Per Enrico Pitzalis, ha detto il sindaco Gigi Puddu, «si tratta di un altro importante risultato non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche perché, con questo successo, lancia ancora più forte un bellissimo messaggio di gratitudine per il trapianto, per l’importanza della donazione e per la voglia di vivere attraverso lo sport».
«Sono davverro soddisfatto – ha detto Pitzalis -mi sono cimentato con avversari fortissimi in una competizione davvero straordinaria. Una gran bella soddisfazione».