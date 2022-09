Altro grave incidente stradale a Sassari, il secondo nel giro di due giorni dopo quello avvenuto ieri in via Grazia Deledda, che aveva coinvolto una ventiduenne. Oggi intorno alle 15,30 è stata investita una ragazza di circa 30 anni, mentre camminava sul marciapiede in via Armando Diaz.

A travolgerla, secondo le prime informazioni, una Bmw di colore scuro in arrivo da via Torres, che poco prima era finita contro una Fiat Punto.

Lo scontro avrebbe deviato la traiettoria dell’auto tedesca, guidata da un uomo.

La ferita, subito soccorsa da un’ambulanza del 118, si trova all’ospedale Santissima Annunziata in Rianimazione.

Tutti i coinvolti, quattro in tutto - inclusi i conducenti – sono stati trasportati al pronto soccorso.

