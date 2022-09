Grave incidente stradale in tarda mattinata nel quartiere di Monte Rossello a Sassari. Una giovane di 22 anni, Carlotta Costanza Solinas, è stata investita in via Grazia Deledda da un’auto guidata da una donna di 51 anni, B.G.B. che, secondo le prime ricostruzioni, stava uscendo da via Flumenargia.

La giovane, dopo l’impatto, è caduta e ha battuto violentemente la testa sull’asfalto.

Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Sottoposta a intervento chirurgico, sarebbe in coma.

Sul posto anche la polizia municipale per gli accertamenti del caso e la ricostruzione dell’accaduto. Mentre l’investitrice sarebbe indagata per lesioni colpose gravissime.

