Il nutrizionista spiega come anche la velocità con cui mangiamo influisca sulla nostra salute.

Viviamo in una società che corre. Anche a tavola. Spesso mangiamo in fretta, davanti al computer o allo smartphone, senza prestare reale attenzione a ciò che abbiamo nel piatto. Ma rallentare il ritmo con cui mangiamo è un gesto semplice che può fare una grande differenza per la nostra salute, il nostro benessere e persino la nostra linea. Il nostro cervello impiega circa 20 minuti per ricevere il segnale di sazietà dallo stomaco. Se mangiamo troppo in fretta, finiamo per ingerire più cibo del necessario, perché il corpo non ha il tempo di dire “basta”. Mangiare lentamente permette al sistema ormonale che regola la fame di funzionare meglio, aiutandoci a mangiare di meno senza fare fatica. Dal punto di vista funzionale, non bisogna poi dimenticare che la digestione comincia in bocca. Masticare bene ogni boccone permette una prima scomposizione meccanica e chimica del cibo (grazie agli enzimi salivari), alleggerendo il lavoro di stomaco e intestino. Il risultato? Una digestione più rapida e meno pesante, con meno gonfiore, acidità o senso di pesantezza.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

