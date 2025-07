Con la lettera “A” inizia l’alfabeto che tutti imparano da piccoli, ma con la “A” comincia anche la parola “apprendere” da parte di tutte le persone che hanno che fare con i bambini: le informazioni non sono mai sufficienti e vanno continuamente aggiornate.

Compito di chi segue la crescita di un bambino è quello di impostare un percorso regolare – con controlli periodici – ma anche con consigli, suggerimenti, presidi terapeutici, ecc., affinché tutto evolva nei migliori dei modi, garantendo il più possibile la serenità familiare e uno sviluppo armonico e in buona salute.

«La SIP, società di Pediatria», spiega la pediatra Anna Maria Bottelli, «ha allora proposto a tal fine 6 momenti riflessivi, che ha curiosamente definito le 6 “A”».

Eccole di seguito:

ALLATTAMENTO AL SENO: il latte materno è in assoluto il miglior alimento a partire dalla nascita. Agisce rinforzando il Sistema Immunitario, proteggendo le vie aeree e gastrointestinali da infezioni, favorendo lo sviluppo del Sistema Nervoso, prevenendo obesità e malattie croniche. L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) lo raccomanda, con modalità esclusiva, per i primi 6 mesi di vita e come complemento fino ai due anni o più secondo le preferenze dalla diade madre-bambino.

ALIMENTAZIONE CORRETTA: i principi della Dieta mediterranea ricca di frutta, verdura, cereali integrali, carni magre, pesce - con limitazione di zuccheri aggiunti, grassi saturi e cibi processati - sono alla base di una dieta equilibrata, insieme alla Piramide alimentare transculturale con cui si integrano alimenti tipici di altri paesi, promuovendone l’inclusività tra i bambini che si abituano mediante la loro curiosità.

ATTIVITA’ FISICA QUOTIDIANA: importante per lo sviluppo fisico e mentale. Camminare, andare in bici, eseguire giochi attivi e sport settimanali. Anche per questa terza “A” è stata pensata la Piramide dell’Attività Fisica che va da ciò che ogni giorno viene consigliato ad attività mono o bisettimanali. È bene incoraggiare sempre i bambini a svolgere attività fisica regolare, come giochi all’aperto, sport o attività fisica strutturata, per promuovere uno sviluppo sano e prevenire l’obesità.

ATTENZIONE AGLI SCHERMI: si consiglia l’utilizzo dei dispositivi differenziando in base all’età. Evitare di usarli durante i pasti e prima di andare a dormire. Viene consigliato ai genitori di dare il buon esempio e di non usare il cellulare come babysitter. Limitare il tempo trascorso davanti agli schermi (TV, tablet, smartphone) per promuovere invece attività più salutari, come il gioco all’aperto e la lettura.

ABITUDINI AL SONNO: un riposo adeguato è essenziale per il benessere dei bambini. Importante stabilire una routine del sonno, garantendo un numero sufficiente di ore per ogni periodo della crescita, creando un ambiente tranquillo e favorevole all’addormentamento, con le indicazioni sulla durata nelle diverse fasce d’età. 0-3 mesi: 14-17 ore al giorno; 4-12 mesi: 12-16 ore, inclusi i sonnellini; 1-2 anni: 11-14 ore; 3-5 anni: 10-13 ore; 6-12 anni: 9-12 ore; 13-18 anni: 8-10 ore. Insieme all’ambiente rilassante, importante un’abitudine serale che limiti l’esposizione agli schermi, per ottenere un buon sonno.

ADERENZA ALLE VACCINAZIONI: seguendo il Calendario vaccinale nazionale e aderendo alle campagne di immunizzazione suggerite e raccomandate, si contribuisce a proteggere sia il singolo individuo che la collettività, prevenendo la diffusione di patologie potenzialmente gravi. Le vaccinazioni sono uno strumento importante di prevenzione contro numerose malattie infettive.

«Investire nella prevenzione fin dall’infanzia – il commento del presidente SIP – significa agire sulle cause che, negli anni, portano allo sviluppo delle più comuni malattie dell’età adulta come obesità, diabete, tumori e patologie cardiovascolari. È’ ormai evidente che i comportamenti salutari acquisiti da piccoli si riflettono sull’intero arco della vita, generando benefici per la persona e per la collettività. Per questo è essenziale agire presto, perché bambini più sani oggi saranno adulti più sani domani».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata