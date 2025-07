Intervento pionieristico al Mater Olbia Hospital: nella struttura olbiese è stato eseguito il primo impianto in Italia di un dispositivo di neurostimolazione midollare ad alta frequenza che utilizza l'intelligenza artificiale a scopo medico per il trattamento del dolore cronico. Un'innovazione non solo per il sistema sanitario sardo ma per tutta la penisola.

Dopo una prima sperimentazione in tre centri pilota a Verona, Ravenna e Napoli, il Mater Olbia è il primo ospedale italiano ad aver impiantato questo tipo di strumento che consente la riprogrammazione da remoto grazie all’interazione diretta tra paziente e neurostimolatore attraverso algoritmi di intelligenza artificiale.

«È un ulteriore passo avanti per il Centro di terapia del dolore del Mater Olbia che, in questi giorni, festeggia il suo quinto anno di attività e che nel primo semestre del 2025 ha già eseguito trenta impianti di neurostimolatori midollari», ha detto il responsabile del reparto di Anestesia, terapia intensiva e del dolore, Paolo Cossu.

© Riproduzione riservata