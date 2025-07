Torna la campagna di screening oculistici gratuiti “La prevenzione non va in vacanza”, organizzata a Cagliari dall’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti e realizzata con la collaborazione degli oculisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.

Domani, mercoledì 23 luglio, e giovedì 24 luglio, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, le visite si svolgeranno nell’ambulatorio mobile ospitato nello stabilimento balneare della Guardia di Finanza, sul Lungomare Poetto.

I controlli alla vista sono rivolti a cittadine e cittadini sopra i 16 anni di età, che si sono prenotati nei giorni scorsi.

Nell’ambito della campagna, ci sarà anche la distribuzione di materiale informativo su i comportamenti da adottare in vacanza e durante il periodo estivo per proteggere adeguatamente gli occhi da possibili rischi che ne mettano in pericolo la salute.

(Unioneonline/v.l.)

