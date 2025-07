L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari entra a far parte della seconda edizione del Barometro del Patient Engagement, l’indagine nazionale che punta a misurare il coinvolgimento dei cittadini nei percorsi di cura e prevenzione.

L’iniziativa, promossa da Helaglobe con il sostegno di numerose istituzioni, strutture sanitarie, associazioni di pazienti e caregiver, nasce di raccogliere dati utili per migliorare l’efficacia e la qualità del sistema sanitario attraverso l’ascolto diretto dei cittadini.

Tra i membri del comitato scientifico figurano figure di rilievo nazionale come Paolo Ursillo (AGENAS), Monica Paciotti (FNOPI), Annamaria Colao (Consiglio Superiore di Sanità e Università Federico II di Napoli) e Fiorenzo Corti (FIMMG).

Il Barometro 2024 aveva già fatto emergere numerose criticità: un italiano su cinque non riceve ancora inviti per gli screening, l’87% degli intervistati non è mai stato coinvolto in sondaggi sulla qualità dei servizi, e oltre il 60% dichiara di non essere incluso nei processi decisionali relativi alla propria salute.

La nuova edizione del progetto punta ad analizzare l’evoluzione di questi dati e ad approfondire nuovi aspetti, con un focus particolare sulle differenze territoriali. L’obiettivo è rendere i pazienti non solo destinatari delle cure, ma protagonisti attivi della loro gestione sanitaria.

Per partecipare è sufficiente compilare il questionario online disponibile all’indirizzo: https://it.surveymonkey.com/r/barometropartner_8.

