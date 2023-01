Problemi nel Sassarese per la distribuzione ai pazienti del farmaco Exjade, ferrochelante essenziale per la cura dei pazienti talassemici.

A seguito della perdita del brevetto il farmaco è infatti passato dalla distribuzione diretta nelle strutture pubbliche a quella convenzionata nelle farmacie.

Questo passaggio «ha creato problematiche di approvvigionamento dei pazienti, in particolare in alcuni territori regionali come quello di Sassari e Provincia» spiega l'Ares in una nota precisando che, per rimediare al problema, «è stata riattivata la procedura di distribuzione diretta nelle farmacie territoriali, in particolare a Sassari e Provincia».

I pazienti talassemici che non reperissero il prodotto "Deferasirox" nelle farmacie convenzionate possono rivolgersi, pertanto, alle farmacie territoriali.

