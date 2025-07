Mentre l’estate avanza, cala la disponibilità di sangue sull’isola e aumentano i rischi di rallentamenti nelle sale operatorie degli ospedali. Per evitare ritardi nelle attività chirurgiche programmate e garantire terapie salvavita, l’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari avvia da oggi e sino al 31 agosto la campagna estiva #EstateDaDonatore.



«La situazione è difficile in tutta la Sardegna – spiega il dottor Pietro Carmelo Manca, direttore del Servizio immunotrasfusionale dell'Aou di Sassari e responsabile regionale delle attività trasfusionali –. Nonostante l’impegno delle associazioni, rischiamo di dare priorità solo alle emergenze. Medici, infermieri, oss e cittadini in generale devono unirsi per garantire la continuità delle cure di coloro che hanno bisogno di sangue».



L'obiettivo della campagna è quello di coprire il fabbisogno estivo senza interruzioni chirurgiche aumentando le donazioni nelle sale donatori al secondo piano del Palazzo Rosa di via Monte Grappa.

Per fare questo, la prima azione pensata dall'Aou di Sassari è quella di coinvolgere il personale sanitario come promotore diretto della donazione.

«Il personale sanitario è linfa vitale di questa campagna – afferma il commissario straordinario dell'Aou di Sassari Mario Carmine Palermo –: coinvolgere medici, infermieri e Oss nella donazione di sangue rafforza fiducia e consapevolezza. Quando chi cura dona, tutta la comunità comprende l'importanza di un gesto che salva vite».

Per sensibilizzare i donatori quindi i canali social aziendali avranno un ruolo importante nella divulgazione dei messaggi. In campo le Stories di Instagram e Facebook per ricordare e sensibilizzare alla donazione e ricordare gli orari di accesso al Centro trasfusionale di via Monte Grappa. Si utilizzeranno anche Post o Reel con hashtag ufficiali e link alle note stampa.

«La campagna estiva #EstateDaDonatore - aggiunge Marina Iole Crasti, direttrice della struttura Affari generali, legali, comunicazione e urp – è nata per portare alla luce l’impatto concreto della donazione di sangue: un percorso di sensibilizzazione che unisce dati, storie e opportunità, per trasformare l’informazione in un gesto quotidiano di solidarietà».

A Sassari sarà possibile donare al Centro trasfusionale Aou al Palazzo Rosa di via Monte Grappa, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare ai numeri 079 2646462 – 079 2646496. Quindi nella sede dell'Avis comunale in via Pavese e aderendo alle raccolte itineranti dell'Avis provinciale.

