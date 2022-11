Si parla di Parkinson tra cura e ricerca nella nuova puntata di “15 minuti con…”, il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 22 novembre alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta.

Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospite della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Giovanni Defazio, direttore della Neurologia del Policlinico Duilio Casula.

Il Parkinson è la seconda patologia neurodegenerativa più comune dopo l’Alzheimer. Si manifesta quando la produzione di dopamina nel cervello cala consistentemente a causa della degenerazione di neuroni, in un’area chiamata “sostanza nera”.

Questa patologia viene considerata come la più frequente tra i “disordini del movimento” e in Sardegna si stima interessi circa 5mila persone. L’età media di insorgenza della malattia si aggira intorno ai 60 anni.

La sintomatologia è caratterizzata dalla comparsa di tremore, lentezza del movimento, rigidità muscolare e alterazione dei riflessi che regolano l’equilibrio. Si associano inoltre disturbi non motori come la depressione, il deterioramento cognitivo, la disfunzione del sistema nervoso autonomo e i disturbi del sonno.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

