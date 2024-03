«Qui come in Sardegna, uniti si può vincere».

La presidente in pectore della Regione, Alessandra Todde, vola in Abruzzo per lanciare la volata a Luciano D’Amico, il candidato alle regionali di domenica 10 marzo.

«D’Amico è un ottimo candidato, una persona onesta e competente che ama la sua terra. Uniti, proprio come in Sardegna, possiamo battere questa destra», ha detto Todde, che ha incontrato i cittadini all’Aquila assieme al candidato governatore della coalizione progressista.

L’attacco al presidente uscente e candidato del centrodestra, l’esponente FdI Marco Marsilio: «Ha governato malissimo, in smart working da Roma, lasciando gli abruzzesi in bilico senza risposte e soluzioni. La sanità è allo sbando, mancano infrastrutture, i trasporti non sono efficienti, aumenta la povertà e i giovani scappano. Questo è quel che lascia Marsilio, mancano poche ore al voto, andiamo casa per casa e convincere il maggior numero possibile di abruzzesi perché il 10 marzo potete cambiare l’Abruzzo».

