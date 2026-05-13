Ambiente e musica, connubio vincente, che l’associazione culturale Aidos, curatore di Cantigos in Carrela, ha fatto proprio per la salvaguardia della natura. Domenica 17 maggio si terrà infatti “Ecologicantanne” , giornata ecologica operativa e di sensibilizzazione alla tutela della natura, giunta alla decima edizione. Tanti volontari con vanghe, rastrelli, carriole e bidoni ripuliranno il belvedere de Sa Rocca e nella suggestiva collina, che domina il paese, cureranno gli alberelli in fitocella, piantati l’anno scorso, quindi sistemeranno l'impianto di irrigazione.

Una giornata per la salvaguardia della natura, per dare il buon esempio, che è sempre contagioso. Ambientalisti, appassionati di escursionismo, genitori e figli si cimenteranno nella raccolta dei rifiuti, che purtroppo ancora oggi vengono abbandonati senza rispetto per l'ambiente.

Tutela del pregevole belvedere de Sa Rocca, patrimonio naturale comunitario: «cerchiamo di dare l’esempio ai più giovani, che si porteranno questo testimone per la cura dell'ambiente in futuro», spiegano gli organizzatori. Tutti i rifiuti raccolti saranno stoccati momentaneamente in punti appositi per essere poi smaltiti secondo la tipologia. Con Aidos collabora il CEAS Don Deodato Meloni, la sezione locale della Protezione Civile, la Compagnia barracellare, partnership della Siete Fuentes di San Leonardo, l’evento è patrocinato dal Comune di Santu Lussurgiu.

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