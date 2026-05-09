elezioni comunali
09 maggio 2026 alle 22:00aggiornato il 09 maggio 2026 alle 22:00
Il teorico della “paesitudine” si ricandida a BortigiadasL’ex sindaco per tre mandati di nuovo in lizza sostenuto dall’unica lista presentata
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Tre mandati come sindaco di Bortigiadas, presidente dell’Anci Sardegna sino al maggio del 2024 (otto anni alla guida dell’associazione), dirigente regionale del Pd, appassionato di libri, scrittore, ma soprattutto teorico della paesitudine, la resistenza delle piccole comunità allo spopolamento.
Emiliano Deiana, 52 anni, chiede di nuovo il sostegno del suo paese in vista della consultazione amministrativa di giugno. Deiana guida l’unica civica in corsa per le comunali di Bortigiadas. È stato già sindaco del piccolo centro dell’Alta Gallura, tra il 2005 e il 2020. Bortigiadas, 690 abitanti, è uno dei paesi sardi simbolo della lotta allo spopolamento.
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