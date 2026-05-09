La Maddalena, presentate due listeUna con il sindaco uscente, Fabio Lai, e l’altra con lo sfidante Stefano Cossu
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Da quattro liste che a un certo punto sembrava dovessero essere presentate si è giunti a due, una con il sindaco uscente, Fabio Lai, e l’altra con lo sfidante Stefano Cossu. La lista “Futura, Fabio Lai Sindaco”, presenta come candidati consiglieri: Federica Porcu, Stefania Terrazzoni, Giovanna Scotto, Chiara Rinaldi, Rosalba di Fraia, Assunta Malleo, Fabiola Lattarulo, Luca Falchi, Adriano Greco, Sestilio Amoroso, Roberto Sirena, Valerio Pisano, Roberto Ugazzi, Davide Grondona, Yassin Spezziga, Michele Esposito.
La lista “Buon Vento La Maddalena”, con candidato sindaco, Stefano Cossu, presenta a sua volta quali candidati consigliere: Brigitte Bonanno, Ilaria Diana, Manuela Secchi, Silvia Salmieri, Ines Ornano, Martina Pes, Francesco Vittiello, Vincenzo Bifulco, Angelo Abis, Giovanni ODelogu, Davide Del Giudice, Silvio Ornano, Vincenzo Scotto, Roberta Lubrano, Roberto Zanchetta, Aldo Pireddu.