«Senza il Pd non c’è governo stabile, non c’è riforma possibile, non c’è futuro credibile per la Sardegna».

Tradotto, non si va da nessuna parte. In un’intervista rilasciata al nostro giornale, Silvio Lai, segretario del partito e deputato, lo ribadisce a scanso di equivoci, all’indomani di un periodo complesso caratterizzato da frizioni anche forti con la presidente della Regione Alessandra Todde, legate alla presidenza di Egas, alla sentenza della Consulta che ha bocciato la legge sui commissariamenti delle aziende sanitarie, alla nomina dei nuovi direttori generali.

In questo contesto,rivendica inoltre il ruolo del suo partito nella maggioranza di centrosinistra alla Regione.

Silvio Lai

«Voglio sottolineare il lavoro fondamentale che stanno facendo il gruppo consiliare del Pd e i tre assessori democratici in Giunta. Un lavoro serio, spesso poco visibile, ma decisivo per la stabilità e la credibilità della Regione. Il Pd non è un problema: è la garanzia per la coalizione e per la sua efficacia».

