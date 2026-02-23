«Ancora una volta il “poltronificio” targato Movimento 5 Stelle colpisce nel modo peggiore: forzature, assenze pesanti in Giunta, alleati messi all'angolo e una rissa politica che paralizza l'azione di governo. La nomina dei manager delle Asl, avvenuta senza gli assessori del Pd, certifica una frattura politica profonda nel cosiddetto Campo Largo. Altro che coalizione coesa: qui siamo davanti a una maggioranza che non si fida più di se stessa, che litiga sulle poltrone e che scarica sui sardi il prezzo delle proprie divisioni».

Lo afferma, in una nota, il segretario regionale della Sardegna e deputato di Forza Italia Pietro Pittalis. «Il partito democratico, umiliato e scavalcato, viene di fatto commissariato nelle scelte strategiche. Altro che confronto collegiale: si procede per imposizioni, mentre gli alleati assistono o abbandonano il tavolo», attacca.

Per Pittalis «è la fotografia di una Giunta azzoppata, che perde tempo prezioso in faide interne invece di affrontare i veri drammi della Sardegna: liste d'attesa infinite, carenze di personale sanitario, territori isolati, imprese in affanno, giovani che continuano ad andare via».

Il percorso politico della presidente Todde «si fa ogni giorno più accidentato. Le tensioni non sono più sussurri di corridoio ma atti formali e strappi pubblici. Il Campo Largo si rivela per quello che è: un'alleanza fragile, tenuta insieme solo dalla distribuzione degli incarichi, oggi diventata terreno di scontro aperto», conclude, «la Sardegna non può permettersi una maggioranza impegnata a spartirsi ruoli mentre la sanità è in affanno e i cittadini chiedono risposte concrete. Servono stabilità, autorevolezza e una guida capace di unire. Oggi vediamo l'esatto contrario».

