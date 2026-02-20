Luigi Di Maio è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento Di Studi sulla Difesa del King's College di Londra.

Ad annunciarlo è lo stesso Di Maio sui suoi canali social: «Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione», ha scritto l'ex ministro degli Esteri italiano, oggi Rappresentante Speciale dell'Ue per il Golfo.

Il King’s College è la quarta più antica università britannica ed è considerato uno degli atenei più prestigiosi al mondo. Dodici, tra alunni e accademici dell'università, sono stati insigniti del premio Nobel.

