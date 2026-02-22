Dopo quasi due mesi senza guida, le Aziende sanitarie di Cagliari e Olbia hanno un direttore generale. La Giunta ha indicato poco fa Aldo Atzori dg della Asl 8 e Antonio Irione dg della Asl della Gallura.

Alla seduta non hanno partecipato i tre assessori del Pd - Giuseppe Meloni, Rosanna Laconi ed Emanuele Cani - e dei Progressisti, Francesco Agus.

A dimostrazione che sui nomi, ma soprattutto sull'opportunità di deliberare le nomine prima di un'intesa con i vecchi dg licenziati prima della scadenza, in maggioranza non si è raggiunto alcun accordo.

Ex dg di Cagliari e Olbia che, presumibilmente, presenteranno a stretto giro ricorso contro le nomine di oggi.

Ad ogni modo, l'indicazione dei due nuovi manager arriva proprio nel giorno della scadenza dei dirigenti supplenti in carica dal 25 dicembre, cioè dalla revoca dei commissari straordinari.

