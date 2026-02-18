Il Pd ha eletto i componenti della segreteria provinciale di Cagliari. La direzione territoriale del partito si è riunita con la guida del neosegretario Efisio De Muru: «Una serata», si legge in una nota, «in cui la comunità democratica della città metropolitana ha affrontato gli obiettivi interni imminenti per il rilancio del partito a livello locale - anche attraverso una nuova campagna di tesseramento - ed esterni, grazie alle nuove sfide referendarie ed elettorali che ci attendono in primavera».

Battaglie, ha sottolineato De Muru, «che dovranno necessariamente ripartire da un lavoro capillare dei circoli territoriali».

I nomi della segreteria, eletti all’unanimità, sono: Tecla Brai, Alessandro Casula, Francesco Consalvo, Antonio Dessì, Laura Gatto, Federico Manca, Walter Marongiu, Maria Efisia Mascia, Tiziana Molinu, Nicola Ottonello, Maria Vittoria Pala, Stefano Piras, Francesco Pitirra, Daniele Scano, Barbara Serra. Coordinatrice Michela Mura.

Durante il dibattito, coordinato dalle neo presidente Barbara Cadoni, sempre De Muru ha ricordato la necessità urgente di concentrarsi, in queste ultime settimane, nel convincere più elettori ed elettrici possibili, a votare No al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia a firma Nordio del 22 e 23 marzo. Ha inoltre parlato della campagna di ascolto che la segreteria nazionale Elly Schlein ha promosso e della proposta di sostegno per le famiglie e i giovani dai 0 ai 24 anni.

Sono intervenuti tanti segretari di circoli, la vice presidente della Città metropolitana, Barbara Pusceddu, il presidente del consiglio regionale Piero Comandini e il consigliere regionale Walter Piscedda.

(Unioneonline/E.Fr.)

