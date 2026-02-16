Eletto a maggioranza, nei giorni scorsi a Sassari, il nuovo segretario territoriale del PSd’Az, Gavino Gaspa. Questi, il più votato alle recenti consultazioni del congresso, rappresenta il nuovo corso del partito sardista in provincia dopo anni di commissariamento. Presente all’evento anche il segretario nazionale, Christian Solinas, che ha fatto chiarezza sulle polemiche in merito al regolamento del voto, risalente al 2005 e che, secondo l’ex governatore sardo, non ha causato imposizioni o distorsioni nelle procedure delle urne. Solinas ha rimarcato “l’importanza e la valenza politica di ridare alla Federazione di Sassari una classe dirigente democraticamente eletta, in un momento di straordinaria importanza per la vita politica e sociale della Città Metropolitana di Sassari”.

Il congresso ha avuto luogo lo scorso 29 novembre, e le operazioni di voto il 24 gennaio, con l’elezione dei rappresentanti.

I 19 votanti presenti sui 21 componenti del Coordinamento, hanno votato in questo modo: Gaspa 13 voti, 1 scheda bianca ed i rimanenti 5 voti ripartiti tra le due sardiste Giada Carta e Rita Mulas ed una nulla. Eletti poi Patrizia Simula, come segretaria amministrativa, ed esponente della sezione Futuro e Indipendentzia, più i 5 della commissione federale di garanzia.

“Con l’elezione di Gavino Gaspa, la Federazione di Sassari ha voluto puntare – è sottolineato dal PSdAz - su una persona di comprovata esperienza e capacità politica, doti estremamente necessarie per uscire da una fase di stasi politica ed organizzativa, che ha portato, molto spesso, all’improvvisazione ed alla mancanza di coesione tra le diverse anime, sensibilità e tutte le articolazioni presenti nell’universo sardista del Nord Ovest della Sardegna. Gaspa è un uomo di Partito fin dal 1982 militando solo e sempre nel PSd’Az, è stato amministratore del Comune di Porto di Porto Torres per oltre una ventina di anni ricoprendo ruoli apicali come presidente del consiglio comunale, più volte vice sindaco, assessore e quant’altro”.

Gaspa, nelle parole di insediamento, ha sottolineato il ruolo che i comuni periferici hanno avuto nel Congresso, “ruolo che non sarà sicuramente sottovalutato nell’esercizio della gestione dell’attività della Federazione”.

