In 12 mesi alla guida delle aziende sanitarie sarde si sono alternati 34 manager: «Fatti i conti, per ciascuna la guida è cambiata tre volte. Un indecente, frenetico, delirante valzer di nomine».

L’attacco alla gestione della sanità sarda targata Alessandra Todde arriva dal vicecapogruppo di FdI in consiglio regionale, Fausto Piga. Che lancia anche un allarme: «Da 50 giorni le Asl di Cagliari e Olbia sono senza manager. I nomi devono essere indicati entro il 22 febbraio, altrimenti si aprono le porte al commissariamento. E sarebbe un’umiliazione senza precedenti».

Per Piga «l’ossessione della presidente Todde, quella di sostituire i direttori generali della sanità, sta mandando in tilt il sistema sanitario regionale. Un sistema vhr ci riporta alla prima Repubblica, indietro di 40 anni».

I continui cambi di gestione hanno «creato disordine, ritardi, perdite di tempo e lo smarrimento tra gli operatori sanitari», prosegue il meloniano, «tra l'altro analoga confusione si è verificata anche all’assessorato alla Sanità, dove sia il direttore generale che l'assessore sono stati messi alla porta».

