Vannacci incontra i simpatizzanti di Futuro Nazionale in Sardegna, a Oristano.

«Siamo un partito autonomo e pur rappresentando gli interlocutori del centrodestra abbiamo un'azione politica che è autonoma, l'abbiamo già dimostrato nei confronti del decreto delle armi per l'Ucraina: ci porremo quale squillo di tromba, 's'ode a destra uno squillo di tromba», ha detto l’europarlamentare dichiarando di puntare a portare questa destra, «slavata e messa in valigia, su una posizione che rappresenti una destra vera, orgogliosa e fiera di essere di destra».

L’ex generale ha detto la sua sulla partecipazione dell’Italia al Board of Peace di Gaza: «Se non sei al tavolo, sei nel menù, dice un vecchio proverbio in uso nell’ambiente diplomatico. Quindi supporto l’idea di partecipare, anche perché sarà un board che prenderà decisioni su un’area geografica di importanza strategica per noi».

Insomma, «non possiamo pensare di essere avulsi da un consesso internazionale che deciderà il futuro per quell'area». Ma «questo non vuole dire che saremo d’accordo con quello che verrà proposto durante questo board». La prima critica, ad esempio, riguarda la partecipazione del Qatar: «Finanzia i Fratelli Musulmani, che sono un'organizzazione terroristica. Siamo anche critici su alcune posizioni del governo Netanyahu. Abbiamo delle nostre posizioni che sono specifiche, ma per poter essere influenti bisogna essere al tavolo, altrimenti ti ritrovi nel piatto come contorno o come dessert».

L’appuntamento a Oristano del leader di Futuro Nazionale è propedeutico per l’organizzazione dell’assemblea nazionale del nuovo partito.

«Oggi – ha spiegato – c’è una riunione organizzativa dell’associazione ‘Il Mondo al Contrario’, che sta evolvendo quale un'associazione che supporta e che sostiene il partito neonato. Discuteremo sul futuro e su quelli che sono i prossimi passi del partito Futuro Nazionale e che lo porteranno all'assemblea costituente, che verrà svolta in un luogo baricentrico dell'Italia, più o meno prima dell'estate o a ridosso dell'inizio dell'estate».

Nello statuto dell’associazione ci saranno dei cambiamenti: «Chi è nel Mondo al Contrario e ha la tessera di un altro partito che non sia Futuro Nazionale dovrà decidere se continuare a far parte del Mondo al Contrario oppure se continuare a far parte del partito del quale ha la tessera, in quanto il Mondo al Contrario diventerà un'associazione direttamente riferita al partito Futuro Nazionale».

