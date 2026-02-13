«Rinascita Quartu rilancia il proprio impegno futuro per la città». Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Graziano Milia, al margine dell’assemblea cittadina del movimento - organizzata oggi nella sede politica di via Roma - con sostenitori, amministratori e attivisti.

Dopo la manifestazione di dicembre – che ha visto oltre 400 partecipanti confermare la fiducia al leader Graziano Milia – il movimento civico si è ritrovato per definire i contenuti, le attività e la programmazione per i prossimi mesi. Con lo slogan lanciato poco più di due mesi fa: «Guardare negli occhi il futuro», che - dice - sintetizza il modo in cui le cittadine e i cittadini che hanno dato vita a Rinascita vogliono affrontare la realtà della terza città della Sardegna che andrà al voto la prossima primavera.

«In questi anni è cresciuto un gruppo di persone che ha dimostrato che la pacatezza dei toni non esclude la forza della volontà» - ha affermato Graziano Milia - «e che non ha paura di rischiare per far valere le ragioni migliori della comunità quartese e, in particolare, di coloro che vivono questa comunità con il lavoro quotidiano e il rispetto degli altri».

Un incontro-dibattito chiuso dal candidato sindaco di Rinascita. «Guardare negli occhi il futuro per noi significa avere la consapevolezza dei problemi, vecchi e nuovi, che dobbiamo affrontare, ma anche dei risultati che siamo riusciti a ottenere grazie alla fiducia delle cittadine e dei cittadini di Quartu Sant’Elena, la cui responsabilità sentiamo ogni giorno e vogliamo onorare anche nei prossimi anni con forza e impegno, insieme a coloro che coinvolgeremo nel percorso di partecipazione per rafforzare la nostra azione con nuove idee e nuovi progetti», ha concluso Graziano Milia.

