Il più ricco, secondo la dichiarazione dei redditi, è Giuseppino Canu di Sinistra Futura, medico di base, con un imponibile di 214.716,00 euro. Mentre sono quasi 5 milioni (4.840.600) gli euro che i sessanta consiglieri regionali della Sardegna insieme hanno dichiarato al Fisco nel 2025 (redditi 2024). La cifra emerge dalla somma dei redditi di ciascuno pubblicati per trasparenza amministrativa sul Buras a fine gennaio e nel sito dell'assemblea sarda.

Nella classifica Canu è seguito a distanza da Lorenzo Cozzolino (Orizzonte Comune), con un reddito di 153.239,00 euro. Al terzo posto Antonio Spano (consigliere Pd che di recente ha lasciato lo scranno ed è stato sostituito da Antonio Sau), con 138.962,00 euro, che ha anche segnalato diverse variazioni nel suo patrimonio immobiliare a Sassari.

Tra gli altri consiglieri che superano la soglia dei 100mila euro annui figurano Gianluigi Rubiu (Fdi) (127.191), la presidente della Regione Alessandra Todde (107.666), Stefano Tunis (Sardegna al centro 20 Venti) con 107.314,00 euro, il collega di partito e sindaco di Sanluri Alberto Urpi con 106.665,00 e poi Giuseppe Talanas (Fi) con 105mila e Antonio Solinas (Pd) con 103.864.

Seguono, sotto i 100mila euro il capogruppo di Fdi Paolo Truzzu (96.777) e la consigliera e assessora del Lavoro M5s, Desirè Manca con 96.139 dichiarati.

All'estremità opposta della classifica, i redditi complessivi più bassi dichiarati per il 2024 sono quelli di Emanuele Matta (M5s) con 51.389 euro, Ivan Piras (Fi) con 55.370, Gianluca Mandas (M5s) con 55.607, Francesco Agus (ora assessore dell'Agricoltura, Progressisti) con 58.421, Luca Pizzuto (Sinistra Futura) con 58.522 e Cristina Usai (Fdi) con 58.550 euro.

Il presidente dell'Assemblea, il dem Piero Comandini ha dichiarato un reddito di 85.941. Molti consiglieri hanno aggiornato la propria situazione relativa a beni immobili e veicoli durante l'anno.

