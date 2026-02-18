Sfida a due a Ittiri per le primarie, promosse dal Partito democratico per la votazione del candidato a sindaco, in vista delle amministrative che si terranno la prossima primavera. Non una sola candidatura, quella dell’assessore al Turismo uscente Baingio Cuccu, ma entra in gioco anche Giovanna Scanu, presidente dell’assemblea regionale del Pd. I Dem hanno deciso di andare alle primarie il 1° marzo prossimo coinvolgendo tutta la cittadinanza, decisione poi confermata dall’assemblea degli iscritti.

«Questo significa che il candidato a sindaco non è ancora stato scelto. Ci sono due candidature legittime – spiega Scanu - e sarà il voto delle primarie a decidere, le stesse primarie che non avrebbero ragione di esistere se ci fosse già un candidato. È altrettanto evidente – aggiunge - che quella che per mesi è stata definita “minoranza” rappresenta oggi la maggioranza reale degli iscritti del 2025».

Per la candidata Scanu «le primarie si fanno perché la scelta è aperta. Non per ratificare decisioni prese altrove.», aggiunge in tono polemico rispetto all’avversario. «Il Pd non è di qualcuno ma il candidato si sceglie con le primarie. Il 1° marzo decidono gli elettori, decide la comunità».

