Corsa a due nel Comune di Bessude.

Il candidato alla carica di sindaco, Manuel Mainetti, presenta ufficialmente il gruppo di 8 aspiranti consiglieri, una lista “Scelta Bessude” nata da un’idea semplice, quella di spendersi per il paese, senza slogan dell’ultimo momento, ma con presenza, impegno e lavoro costante nel tempo.

«Il nostro obiettivo principale è la lotta allo spopolamento. Vogliamo creare le condizioni perché vivere qui non significhi rinunciare al futuro, costruendo un paese capace di offrire opportunità, servizi e qualità della vita», sottolinea il candidato alla fascia tricolore «e accanto a questo, crediamo fortemente nel recupero degli uliveti abbandonati, non solo come intervento agricolo, ma come progetto identitario ed economico capace di ridare valore al territorio, creare piccole economie locali e restituire dignità a una parte importante della nostra storia rurale». Favorevoli alla transizione energetica e alle energie rinnovabili, esprimono con forza la loro contrarietà all’eolico selvaggio imposto dall’alto, senza rispetto per il paesaggio, per la storia e per l’identità del territorio.

«Difendere il territorio non significa essere contrari al progresso, - aggiunge - ma pretendere equilibrio, pianificazione e rispetto delle comunità locali. Ma soprattutto crediamo nella difesa dell’acqua pubblica, bene essenziale che rappresenta davvero lo spirito del nostro paese. L’acqua non è soltanto una risorsa: è vita, comunità, dignità e futuro. In anni in cui la siccità e le difficoltà idriche hanno colpito duramente il territorio, è nostro dovere difendere questo patrimonio e garantire una gestione che metta al centro i cittadini». Accanto a questi temi anche un progetto più ampio di rilancio del paese: valorizzare la qualità della vita, la tranquillità, i paesaggi e il senso di comunità che il nostro territorio può offrire.

L’obiettivo è attrarre nuove persone e nuove famiglie, anche attraverso forme di welfare locale e strumenti di supporto per chi sceglie di trasferirsi qui, lasciando realtà sempre più costose e caotiche come le grandi città del Nord Italia o altri contesti europei. La squadra giovane e determinata è composta da: Alessandro Piga, Andrea Chessa, Sabrina sechi, Pietro Michele Porcheddu, Maria Teresa Chessa, Matteo Sechi, Antonio Cabras, Erica Dessena.

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