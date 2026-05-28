Il primo colpo di scena è arrivato circa un mese fa, quando il sindaco uscente, il veterinario Fabrizio Cao, ha annunciato di non scendere in campo perché il suo gruppo aveva deciso di cambiare nome a causa della sua poca presenza in Comune. Ora, invece, l'attenzione è tutta sui due candidati.

A Usellus, 651 residenti, piccolo centro ai piedi del monte Arci, nell'Alta Marmilla e a 35 chilometri da Oristano, si presentano due liste in occasione delle prossime elezioni comunali. Il gruppo che ora governa ha scelto di presentarsi con l'attuale vicesindaco Andrea Ecca, 60 anni, dipendente dell'Agenzia Forestas: è sostenuto dalla lista civica “Usellus ed Escovedu insieme”. L'altro candidato sindaco è l'attuale consigliere di minoranza Lucio Melis, 66 anni con alle spalle studi di giurisprudenza e vicesindaco dal 2015 al 2020. Lui è alla guida della lista civica “Progetto in Comune Usellus Escovedu”.

Lucio Melis va subito al sodo: «Ho deciso di candidarmi perché in Comune servono persone disponibili e presenti, e perché ho la voglia di aiutare chi si trova in difficoltà. Negli ultimi anni gli amministratori non erano sempre in Comune. Ma questo è ormai cosa risaputa». Melis ha le idee chiare anche sugli interventi da mettere in atto subito in caso di vittoria: «Restituire decoro al paese. Il centro storico è in stato di abbandono».

C'è poi la questione Puc: «Serve una modifica urgente per realizzare aree da destinare a parcheggi, ma anche per recuperare aree e immobili abbandonati, per poi trasformarli e renderli fruibili». Melis non dimentica il sociale: «Bisogna accelerare i tempi per completare la casa per gli anziani e nel frattempo stare più vicini alle persone fragili, sole. Ma non si possono dimenticare i giovani: anche ad Usellus i ragazzi sono pochissimi, vanno tutti via in cerca di fortuna. Mi piacerebbe vedere la pista ciclabile tra Usellus e Escovedu».

Il vicesindaco uscente Andrea Ecca tiene subito a precisare che la sua presenza in Comune è sempre stata costante: «Sono in ufficio tutti i giorni. Ache se il sindaco era poco presente perché abita lontano dal nostro paese, questo non significa che gli altri amministratori non abbiano lavorato, anzi».

Anche a Ecca piacerebbe inaugurare la Casa Anziani: «È ormai terminata, mancavano solo alcune opere esterne. Poi si potrà pubblicare il bando per la gestione. Mi piacerebbe inaugurare lanche a pista ciclabile tra Escovedu e Usellus visto che siamo riusciti noi ad ottenere il finanziamento. Ma anche promuovere con interventi mirati il ​​sito archeologico di Santa Reparata dove sono in corso ora gli scavi». Anche Ecca ha parlato del decoro che manca: «Il paese ha bisogno di una pulizia importante, è vero. Quando siamo arrivati ​​noi in Comune abbiamo trovato però il deserto: pochissimo personale che poteva occuparsi di tanti incarichi.Negli ultimi tre anni abbiamo assunto tanti dipendenti e ora sono pronti a organizzare il lavoro. Per 15 anni è mancata una responsabile amministrativa».

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