Si deciderà al ballottaggio tra due settimane la partita per il nuovo sindaco di Arezzo, dopo 10 anni di amministrazione del centrodestra con Alessandro Ghinelli.

Mentre lo scrutinio è ancora in corso si profila il secondo turno tra Marcello Comanducci, candidato del centrodestra unito avanti con il 43-44% delle preferenze, e Vincenzo Ceccarelli per il centrosinistra, con il 32%. 'Ago della bilancia', come da previsioni, è Marco Donati, candidato sostenuto da liste civiche e Azione, al 19-20%. Un risultato 'centrista' che potrebbe avere un peso importante nella partita del secondo turno.

Comanducci, 52 anni, imprenditore nel settore turistico e tecnologico, è stato assessore nella prima giunta Ghinelli ed è l'ideatore della Città del Natale. A sostenerlo Fdi, Lega, Fi, Noi Moderati e la lista civica Fare. Nella coalizione anche Avanti Arezzo, civica legata all'ex vicesindaco Lucia Tanti. Comanducci ha scelto di non avere il sostegno di Futuro Nazionale e a chi gli ha chiesto oggi se "i voti di Vannacci sarebbero serviti" ha risposto: «Direi di no, ma indipendentemente da tutto è una questione proprio di ideologia. Siamo convinti di aver fatto un ottimo programma elettorale e chi si è rivisto in noi ci ha appoggiato. Però non ci interessa fare una somma di numeri».

Il centrosinistra si presenta compatto con Vincenzo Ceccarelli, 66 anni, ex presidente della Provincia di Arezzo ed ex assessore regionale alle infrastrutture. La coalizione comprende Pd, M5s, Arezzo 2020-Avs, Casa Riformista con Iv e la civica Arezzo Partecipa. «Ci sono i margini per ripartire al ballottaggio - ha sottolineato -, siamo davanti a una partita nuova che parte dai dati che dicono che la destra è al 45-46%, che le liste in alternativa all'attuale amministrazione sono maggioritarie, e che possiamo batterla».

Osservato speciale è il risultato di Marco Donati, 46 anni, ex parlamentare Pd renziano ed ex assessore comunale, già candidato sindaco nel 2020. «Abbiamo portato delle istanze apprezzate - ha osservato -: i giovani, l'occupazione femminile, il sostegno imprenditoriale, temi che sono patrimonio nostro e che porteremo in consiglio comunale».

(Unioneonline)

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