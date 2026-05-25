Chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani, 18 i capoluoghi, dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede.

L'affluenza definitiva è del 60,06%, in calo di quasi cinque punti percentuali rispetto alle elezioni precedenti (del 64,9%). La Regione in cui si registra un maggior numero di votanti è l'Umbria con oltre il 70,7%, il Molise è quella che registra invece una minore partecipazione (47.7%).

Secondo i primi exit poll diffusi dal Consorzio Opinio per la Rai, il centrodestra sarebbe avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci. Centrosinistra invece in testa con l'ex governatore della Campania De Luca a Salerno, accreditato di una forchetta tra il 56 e il 60 per cento, e ancora con Biffoni a Prato e con Legnini a Chieti.

Secondo le prime proiezioni della Rai, in collaborazione con il consorzio Opinio Italia, il candidato sindaco a Messina di Sud chiama Nord e liste civiche, Federico Basile, sarebbe al 53,7%, il candidato del centrodestra Marcello Scurria è al 30,9% e la candidata del Centrosinistra con M5s e Controcorrente, Antonella Russo, sarebbe al 12,8%.

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