Il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno dopo il commissariamento e tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra.

Dopo le elezioni amministrative soddisfazione in casa centrodestra per le vittorie di Francesco Cannizzaro – che a Reggio diventa sindaco dopo 12 anni di governo del centrosinistra – e di Simone Venturini, trionfatore nella città lagunare.

«E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani», il commento sarcastico della premier Giorgia Meloni dopo i risultati, affidato ai canali social.

SALERNO – A Salerno, invece, vittoria plebiscitaria al primo turno per Vincenzo De Luca, per la quinta volta sindaco della città grazie a 7 liste civiche e senza il simbolo del Pd. «Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice – le sue prime parole – . Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro».

LA TOSCANA – Il centrosinistra torna ad affermarsi senza ballottaggio in diversi comuni della oramai ex rossa Toscana. Il Pd Matteo Biffoni è per la terza volta sindaco di Prato, anche grazie al lusinghiero risultato della lista civica che lo ha sostenuto. Vedono la vittoria anche Pistoia, Cascina, Sesto Fiorentino, Incisa e Figline Valdarno (roccaforte renziana dove David Ermini correva contro il suo ex mentore Matteo Renzi). sindaco al primo turno anche il civico di centrosinistra Giovanni Capecchi, che si riprende Pistoia dopo nove anni. Tutte città battute palmo a palmo dalla segretaria dem Schlein e dai leader del campo largo. "Uniti si vince", esulta perciò il Pd Toscano. Il 'forno centrista' si intravede appena invece solo in qualche partita, come quella di Arezzo, dove si va al ballottaggio e pesa il 20 per cento di liste civiche e Azione con Marco Donati.

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