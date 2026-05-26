A meno di due settimane dal voto per il rinnovo del consiglio comunale a Porto Torres, comune chiave dell’Area metropolitana di Sassari, Confcommercio Nord Sardegna (Territoriale Golfo Asinara) promuove un ciclo di incontri bilaterali con i quattro candidati alla guida della città: Massimo Mulas, Ivan Cermelli, Loredana De Marco e Sara Dettori.

«Questo ciclo di incontri rappresenta un momento di fondamentale importanza per le imprese del territorio», fanno sapere i vertici dell'associazione. «Il nostro obiettivo è ascoltare i programmi dei candidati e, al contempo, presentare le istanze e le priorità del comparto del commercio, del turismo e dei servizi, vitali per il rilancio economico di Porto Torres e di tutta l'area del Golfo dell'Asinaria».

Gli incontri, nati dalla volontà di avviare un confronto costruttivo e diretto sulle principali tematiche economiche, commerciali e di sviluppo locale, si terranno presso la sede di Confcommercio a Sassari (Corso G. Pascoli 16/b) a partire da mercoledì 27 maggio dalle 15 con l'incontro con il candidato Massimo Mulas; alle 16.30 con il candidato Ivan Cermelli. Giovedì 28 alle 15 sarà la volta di Loredana De Marco e alle 16.30 con la candidata Sara Dettori.

© Riproduzione riservata