Forza Italia mantiene la riserva, evidenziando la propria posizione all’interno della definizione delle alleanze locali, in vista delle comunali a Porto Torres. Il resto dello schieramento – Lega, Fratelli d’Italia, Udc e Riformatori – tirano dritto e confermano il nome di Ivan Cermelli, l’avvocato leghista già capogruppo in consiglio comunale, candidato a sindaco per la compagine che ha iniziato la campagna elettorale, con la prospettiva di presentare almeno tre liste, di cui una civica per fronteggiare gli avversari: Massimo Mulas che punta ad un secondo mandato, sostenuto dal centrosinistra - Partito democratico, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, Alleanza Verdi e Sinistra, Progressisti, Psi, M5s , Porto Torres Avanti e +Europa che ha già presentato la lista. Il terzo schieramento a sostegno della ex 5 Stelle Loredana De Marco, un progetto civico degli attivisti turritani formato dalla lista “Porto Torres c’è” che con all’interno esponenti di Sinistra Futura e Sardegna Chiama Sardegna. Il quarto aspirante alla fascia tricolore è l’avvocata Sara Dettori, sostenuta da Sardegna Vera, Sardegna al Centro del consigliere regionale Antonello Peru e Partito sardo d’Azione.

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