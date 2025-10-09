A due settimane dal voto, si insediano ufficialmente giovedì 16 ottobre alle ore 18 il nuovo presidente Paolo Pireddu e i dieci consiglieri provinciali eletti. L’ordine del giorno prevede la convalida degli eletti, il giuramento del presidente e la presentazione delle linee programmatiche. Dal punto di vista politico, nessuna novità arriva dal primo tavolo politico tenutosi nei giorni scorsi fra il presidente Pireddu ed i responsabili dei partiti del centrodestra che lo hanno sostenuto nel successo elettorale. «E’ stata una riunione interlocutoria – spiega Pireddu- e ci siamo aggiornati ad un successivo incontro».

Si sarebbe iniziato a lavorare sullo schema delle deleghe da assegnare ai sei consiglieri della maggioranza eletti ma ancora non si è arrivati ad una definizione. Pare comunque sia emersa la volontà di chiudere il cerchio prima della riunione di insediamento del Consiglio provinciale.

Oltre a Pireddu che è anche coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia erano presenti all’incontro per Forza Italia Giovanni Mascia, per l’Udc Antonio Iatalese ed Antonello Manca, mentre i Riformatori erano rappresentati da Claudio Pinna ed Andrea Santucciu. Presenti anche Domenico Gallus del Partito Sardo d’Azione, Giancarlo Mameli, Giorgio Scano, Paolo Angioi, di Sardegna al centro 2020, per la Lega Ferruccio Diana.

Il presidente è nel mentre già impegnato in diversi fronti come la partecipazione a in Regione agli incontri per il dimensionamento scolastico.

