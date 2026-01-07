È arrivato il primo via libera, in consiglio regionale, alla Finanziaria da circa 11 miliardi. La Commissione Bilancio ha licenziato il testo che sarà in aula da martedì prossimo. Rimane il dubbio su una rapida approvazione, visto che ancora risultano frizioni in maggioranza, con gruppi che sostengono la necessità di inserire da subito le nuove risorse della vertenza entrate a costo di allungare i tempi e ricorrere al secondo mese di esercizio provvisorio.

La chiave per sopperire alla mancanza di massa manovrabile appare il “sacrificio" della Giunta, attraverso la rinuncia di alcuni impegni di spesa nei singoli assessorati: «Ne stiamo discutendo ma non sarebbe un sacrificio», ha detto Giuseppe Meloni, assessore al Bilancio e vice presidente della Regione.

L’esponente della Giunta ha poi spiegato: «In realtà si tratterebbe di una sorta di partita di giro con programmazione di risorse che non vengono in questo modo cristallizzate ma vengono spese nel momento opportuno».

