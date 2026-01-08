«In una manovra finanziaria asfittica e senza visione è necessario dare una risposta immediata ai Comuni sardi, che in questi anni, a fronte di spese per investimenti consistenti, hanno visto una costante riduzione delle risorse necessarie per il funzionamento e i servizi».

Lo dichiarano i capigruppo dell'opposizione in Consiglio regionale, Paolo Truzzu (Fdi), Angelo Cocciu (Fi), Umberto Ticca, (Riformatori), Antonello Peru (Sardegna 2020 al centro) e Stefano Schirru (gruppo Misto).

«Servono subito 100 milioni di euro - spiegano gli esponenti del centrodestra - per incrementare il Fondo unico dei Comuni e fare sì che il Consiglio regionale possa fornire agli enti locali quelle risposte che la Giunta Todde non è riuscita a garantire. Tutto ciò significherebbe assicurare ai Comuni le risorse necessarie per confermare i servizi essenziali ai cittadini: trasporto pubblico, istruzione, decoro urbano, sicurezza e servizi sociali», concludono gli esponenti della minoranza, annunciando la presentazione di un emendamento specifico alla manovra approvata ieri dalla commissione Bilancio e ora pronta per entrare in Aula.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata