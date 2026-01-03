Neanche il tempo di rifiatare ed è già corsa per il controllo delle aziende rimaste scoperte: Cagliari, Sassari, Olbia. Le tre Asl più importanti della Sardegna. Quella di Cagliari, in particolare, comprende un territorio di settanta Comuni per 540mila abitanti. In teoria, considerato che delle nomine fatte il 31 dicembre (nelle altre cinque Asl, all’Areus e al Brotzu) solo una è riferibile al Pd – Paolo Cannas nel Sulcis – è ragionevole prevedere che i Dem vorranno dire la loro sulle ultime tre. Ma non è scontato che Alessandra Todde e il M5S non opporranno resistenza.

Il preferito

Alla presidente della Regione non dispiacerebbe se alla Asl 8 fosse confermato il commissario appena revocato, Aldo Atzori. Con lui, dieci giorni fa, ha fatto la sua prima uscita ufficiale da assessora ad interim alla Sanità, per la conferenza socio sanitaria dell’azienda. In quell’occasione, il manager ha illustrato «i progetti realizzati un otto mesi di mandato, tra cui l’attivazione del piano per il recupero di trentamila prenotazioni con anticipo di visite ed esami». Inoltre ha spiegato che per il futuro «l’obiettivo è superare il modello ospedalecentrico, rafforzare la rete territoriale, lavorare per l’integrazione tra livelli assistenziali e il sociale, sviluppare cure di prossimità e modelli di telemedicina per soddisfare i bisogni locali, ridurre accessi impropri agli ospedali e garantire continuità di cura». In particolare «con la realizzazione delle Case della comunità e degli ospedali di Comunità si deve accelerare l’attivazione delle strutture previste dal Pnrr per rafforzare la presenza di medici di base e pediatri nelle aree periferiche dell’Isola».

Da oltre Tirreno

Ma alla Asl 8 potrebbe arrivare anche qualcuno da oltre Tirreno. Forse il toscano Joseph Polimeni che sarebbe particolarmente gradito al Pd. In corsa anche Thomas Schael, reduce dalla gestione della Città della Salute di Torino. Entrambi sono tra i candidati giudicati idonei per la nomina a dg nelle otto Asl, quindi anche per quelle di Sassari e Olbia. Ma per la Asl sassarese continua a sembrare favorito Paolo Tauro. La sua area politica di riferimento è poco identificabile, si può però dire che il suo nome soddisfa la consigliera regionale del M5S e assessora al Lavoro Desirè Manca. Tauro, in teoria, è papabile anche per la guida dell’azienda sanitaria gallurese. In questo caso, un peso notevole avrà il parere dell’assessore al Bilancio e vicepresidente della Regione, il Dem Giuseppe Meloni.

Dopo il Tar

Sulle ultime tre nomine, la presidente della Regione dovrebbe sciogliere le riserve tra circa due settimane, dopo che il Tar si sarà espresso sulla richiesta di reintegro nella Asl di Sassari di Flavio Sensi, l’unico dei vecchi dg silurati per effetto della legge sui commissariamenti (poi bocciata dalla Corte Costituzionale) ad aver presentato ricorso nei tempi previsti dalla legge. Il giudice amministrativo si esprimerà il 14 gennaio. Questa è una delle ragioni per cui Todde, in accordo col Pd, ha preferito non indicare i dg delle Asl maggiori. Ciò detto, è molto difficile che Sensi possa riprendere il suo ruolo nella Asl 1. Il manager, infatti, molto probabilmente andrà a guidare la Multiss di Sassari.

Ad ogni modo, sinora i contrasti Todde-Pd si sono focalizzati perlopiù sul metodo da seguire per definire la governance delle aziende sanitarie: indicare i nuovi dg o no, considerata la sentenza sfavorevole della Consulta? Ora che però si è scelta la strada di procedere nonostante tutto, lo scontro sarà sui nomi.

Roberto Murgia ​​​​​​

