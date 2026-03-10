«Una sospensione temporanea del meccanismo di tassazione del carbonio (Ets) sulla produzione di energia, in attesa di una rapida e più ampia revisione del meccanismo per affrontare anche i temi delle quote gratuite, della volatilità delle tariffe Ets nonché dell'interazione del meccanismo Ets con le regole del mercato elettrico europeo».

È uno degli aspetti su cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riferisce una nota di Palazzo Chigi, «si è in particolare soffermata» nella seconda riunione del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea, ospitata da Italia, Belgio e Germania in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e alla luce dei più recenti sviluppi in Medio Oriente.

Un conflitto che ha portato a un aumento incontrollato dei prezzi dei carburanti e dell’energia. 

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata