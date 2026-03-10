Meloni ai leader Ue: «Necessaria una sospensione temporanea degli Ets»La proposta della premier alla riunione sulla competitività europea: ipotesi di taglio della tassazione sul carbonio derivante dalla produzione di energia
«Una sospensione temporanea del meccanismo di tassazione del carbonio (Ets) sulla produzione di energia, in attesa di una rapida e più ampia revisione del meccanismo per affrontare anche i temi delle quote gratuite, della volatilità delle tariffe Ets nonché dell'interazione del meccanismo Ets con le regole del mercato elettrico europeo».
È uno degli aspetti su cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riferisce una nota di Palazzo Chigi, «si è in particolare soffermata» nella seconda riunione del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea, ospitata da Italia, Belgio e Germania in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo e alla luce dei più recenti sviluppi in Medio Oriente.
Un conflitto che ha portato a un aumento incontrollato dei prezzi dei carburanti e dell’energia.
