Procedono a singhiozzo i lavori sulla Finanziaria da 11,6 miliardi di euro. La seduta era convocata per le 10.30 con all’ordine del giorno l’esame dell’articolo 2 sulla sanità, ma è stata subito sospesa per mancanza del numero legale.

Alla ripresa non sono mancate le polemiche per l’assenza della presidente della Regione e assessora ad interim alla Sanità Alessandra Todde, impegnata con il ministro Musumeci in una visita delle zone colpite dal maltempo. Per la verità Todde era in Aula alle 10.30 ma dopo un po’ si è dovuta spostare.

«La presenza dell’assessore è indispensabile - hanno fatto notare i consiglieri del centrodestra - a Todde piacerà pure metterci la faccia ma oggi non è in Aula a trattare i temi della sanità». A quel punto la minoranza ha chiesto la convocazione di una conferenza dei capigruppo per riprogrammare i lavori.

Replica a stretto giro del M5S: «La presidente era in Aula questa mattina poi è andata ad accogliere il ministro, mezz'ora in tutto, e ora è di rientro, lasciando Musumeci da solo a Capoterra, proprio per partecipare ai lavori dell’Aula».

La presidente, rientrata nel palazzo di via Roma poco dopo le 12, ha quindi modificato la sua agenda che prevedeva tra le 11.20 e le 12 la visita alla spiaggia del Poetto (zona Lido 40 minuti con punto stampa), la percorrenza della ss 195 chiusa e danneggiata dopo la mareggiata, la visita a Capoterra (La Maddalena Spiaggia) tra le 12.40 e le 13.

