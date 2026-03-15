Si chiama “Porto Torres c’è” la lista composta da ex grillini e guidata da Loredana de Marco, ex presidente del consiglio nella giunta Wheeler. Tra i candidati della formazione a cui aderiscono esponenti di Sinistra Futura e Sardegna chiama Sardegna, compare l'ex consigliere dei 5 Stelle, Massimo Pintus, ristoratore. In campo per le prossime comunali di giugno un'altra figura femminile nella competizione elettorale che vede Sarà Dettori candidata alla fascia tricolore, sostenuta dalla coalizione civica identitaria - Sardegna al Centro, Sardegna Vera e Partito sardo d'azione. Tra i sardisti Alessandro Pinna, insegnante, nel Psd’Az anche gli avvocati Costantino Biello e Barbara Cantini. Il sindaco uscente Massimo Mulas si ripropone alla guida della città appoggiato dalla coalizione di centrosinistra – Pd, Orizzonte Comune, Progetto Turritano, Europa Verde e Avs, Progressisti, Partito Socialista, +Europa, – insieme alla lista autonomista Porto Torres Avanti. Sul fronte del centrodestra- Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Riformatori- l'attuale consigliere leghista Ivan Cermelli potrebbe guidare la coalizione nella corsa a sindaco, ma ancora non è arrivata l'ufficialità. Tra i candidati di FI anche Ilaria Faedda, attuale componente del direttivo del Parco nazionale dell'Asinara.

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