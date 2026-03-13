«Il campo largo si conferma un vero e proprio campo di battaglia: giorno dopo giorno si accapigliano su poltrone, nomine e incarichi, senza riuscire a risolvere nemmeno un problema». Così Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, commenta il nuovo avvicendamento nella Giunta, dove Maria Elena Motzo non è più alla guida degli Affari generali. la suo posto subentra Sebastian Cocco, oggi capogruppo di Uniti con Todde.

«Altro che tregua referendaria, il clima in maggioranza è perennemente esplosivo - incalza Piga - le verifiche in Giunta, i cosiddetti rimpasti, sono fisiologici, ma qui non si tratta di avvicendamenti per dare impulso all'azione politica, ma di continue rese dei conti tra faide».

«La Presidente Todde per la terza volta in 23 mesi è stata costretta dai suoi a silurare un assessore per calmare le acque agitate della maggioranza - conclude il meloniano - ricatti e guerre sulla pelle dei sardi senza logica visto che in Giunta cambiano le facce, ma i problemi peggiorano».

(Unioneonline/v.f.)

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