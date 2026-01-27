Il ministro della Protezione civile è a Cagliari: «Priorità, progetti e denaro per stati di avanzamento». Questa la strategia operativa che Nello Musumeci ha spiegato dal Lido, lo stabilimento del Poetto dove l'esponente del Governo ha iniziato la sua visita in Sardegna nelle zone colpite dal maltempo.

Sulla Statale 195, rimasta chiusa alcuni giorni durante e dopo il passaggio del ciclone Harry, la seconda tappa di questa giornata di sopralluoghi. «Dobbiamo assicurare la ricostruzione ma non è detto che tutto potrà essere realizzato dov'era. La cultura della prevenzione viene prima di tutto».

La tappa a Capoterra

Musumeci ha ribadito i pieni poteri ad Alessandra Todde, che ha accolto il ministro insieme all'assessora all'ambiente, Rosanna Laconi, e al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Presenti anche il capo dei vigili del fuoco in Sardegna, Nicola Micele, la prefetta Paola Dessì e il Dg della Protezione civile sarda, Mauro Merella.

Intanto la Regione sta «attivando una cabina di regia per gestire l'emergenza», ha detto la governatrice. Gli uffici di Laconi, invece, sono al lavoro su un «coordinamento tecnico per valutare l'impatto del ciclone sull'ambiente e le coste in particolare».

La visita del ministro è poi proseguita a Capoterra, lato mare, lungo il litorale di Maddalena Spiaggia. Il ministro ha incontrato il sindaco Beniamino Garau, che ha spiegato cosa è successo nel territorio municipale durante il passaggio del ciclone Harry.

Capoterra è stato uno dei centri più duramente colpiti dalle mareggiate, «con tante famiglie ma anche qualche persona fragile evacuate in via precauzionale». Musumeci, sempre con la delegazione che lo ha accolto al Lido di Cagliari, è arrivato sino all'arenile, ancora totalmente allagato. Prima di andare via da Capoterra, direzione aeroporto di Elmas per ripartire verso Roma, ha sentito anche un rappresentante dei residenti. Musumeci ha elogiato il lavoro della Protezione civile sarda, dai Coc, i Comitati comunale di coordinamento dell'emergenza, ai volontari.

